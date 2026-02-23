Sulit Buat Peluang! Ini Cerita Bojan Hodak saat Persib Bandung Bungkam Persita Tangerang

jpnn.com - Persib Bandung berhasil mengamankan tiga poin saat menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-22 BRI Super League 2025/26.

Skor 1-0 menjadi hasil akhir pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/2/2026) malam.

Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Andre Jung melalui sundulan pada menit ke-50. Gol bermula dari situasi sepak pojok yang mampu dimaksimalkan pemain berpaspor Prancis itu.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku senang timnya berhasil membalas kekalahan dari Persita. Dia menyebut laga berjalan sesuai prediksinya, yakni berlangsung sulit dan ketat sejak awal.

Persita benar-benar punya pertahanan yang rapat dan sulit ditembus. Terbukti, pada babak pertama, Persib sama sekali tak memiliki peluang emas.

Adam Alis cum suis baru bisa menemukan ritme permainan, setelah Jung mencetak gol pembuka di paruh kedua.

"Saya sudah katakan kemarin bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Persita adalah tim yang bertahan dengan 10 pemain dan semuanya ikut berlari, semuanya melakuka tekel."

"Jadi, karena itu mereka tidak banyak kebobolan," kata Hodak, dikutip Senin (23/2).