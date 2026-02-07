Sulit Dapat Menit Bermain di Persib, Febri Hariyadi Dipinjamkan ke Persis Solo   

menu
Winger Persib Febri Hariyadi. Foto: Official Persib

jpnn.com - BANDUNG - Penyerang Febri Hariyadi tak lagi jadi bagian dari skuad Persib Bandung untuk putaran dua BRI Super League 2025/26. Penyerang asal Kota Bandung itu dipinjamkan Persib Bandung ke Persis Solo, demi mendapatkan menit bermain.

Sebab, posisinya di Persib kian tergantikan seiring  kedatangan pemain baru, seperti Saddil Ramdhani, Berguinho, hingga Uilliam Barros.

Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) belum secara resmi mengumumkan peminjaman Febri Hariyadi. Akan tetapi, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak telah mengonfrmasi bahwa anak asuhnya itu di-loan di pengujung waktu bursa transfer Super League.

"Febri sudah menandatangani kontrak (bersama Persis) dan dia akan dilepas selama enam bulan secara pinjaman," kata Hodak, Sabtu (7/2/2026).

Kabar peminjaman Febri Hariyadi itu pertama kali terungkap di situs ILeague, menjelang laga Persib Badung melawan Malut United, Jumat kemarin.

Dalam situs, Febri sudah terdaftar sebagai pemain Persis Solo.

Hodak menuturkan bahwa peminjaman penyerang berusia 29 tahun itu bukanlah tanpa alasan.

Febri menderita cedera yang membuatnya harus pemulihan dengan waktu yang lama.

Febri Hariyadi dipinjamkan Persib Bandung ke Persis Solo.  Bojan Hodak berharap Febri dapat menit bermain di Persis Solo.

