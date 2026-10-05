Sulit Putar Balik, Kurs Rupiah Sore Ini Masih Melemah 35 Poin

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Senin bergerak melemah 35 poin atau 0,20 persen.

Dolar Amerika Serikat (USD) berada di level Rp17.917 dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.882.

Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menyampaikan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi konflik antara Ansarullah Yaman dengan Arab Saudi.

"Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan didukung Arab Saudi menyatakan akan meluncurkan operasi militer besar-besaran untuk merebut kembali seluruh wilayah negara yang dikuasai oleh kelompok tersebut," ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, kelompok Ansarullah di Yaman telah meluncurkan rudal balistik dan pesawat nirawak (drone) ke fasilitas Saudi Aramco di Riyadh dan wilayah Khurais, sebagai tanggapan atas serangan yang dipimpin Arab Saudi di Yaman.

Arab Saudi belum mengonfirmasi serangan tersebut, sehingga memicu kekhawatiran mengenai produksi di negara pengekspor utama kawasan tersebut.

"Mereka mengklaim serangan tersebut menyebabkan kebakaran hebat dan merupakan tanggapan atas apa yang mereka sebut sebagai 50 serangan udara dan rudal yang dipimpin Saudi di Yaman dalam 12 jam terakhir," ungkap Ibrahim.

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