Sulit, Rupiah Makin Lemas, USD Kini di Posisi Rp18.140

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan Selasa, bergerak melemah 5 poin atau 0,03 persen.

Mata uang garuda berada di posisi Rp18.140 per dolar AS (USD) dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.135 per USD.

Analis Doo Financial Lukman Leong memprediksi rupiah bergerak fluktuatif di tengah laporan beragam dari perkembangan geopolitik di Timur Tengah (Timteng).

“Rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif di tengah laporan beragam dari Timteng, mulai dari potensi serangan AS terhadap Iran dalam beberapa hari ke depan hingga upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian di kawasan,” ujar Lukman di Jakarta, Selasa.

Mengutip Anadolu, pertemuan empat pihak antara delegasi dari Turkiye, Arab Saudi, Pakistan, dan Iran dimulai di Teheran pada Senin (26/10).

Pembicaraan dalam pertemuan tersebut difokuskan pada keamanan regional, aktivitas Israel di kawasan, serta perkembangan situasi di Palestina dan Lebanon.

Presiden Iran Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Turkiye diwakili oleh Direktur Organisasi Intelijen Nasional Ibrahim Kalin, Arab Saudi diwakili oleh Menteri Pertahanan Pangeran Khalid bin Salman, dan Pakistan diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Asim Munir.