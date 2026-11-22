jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin menjelaskan gagasannya soal wakil presiden lebih dari satu.

Sultan menegaskan gagasan tersebut bukan usulan untuk diterapkan sekarang dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik sesaat.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu menyampaikan penjelasan itu melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Sultan ingin publik melihat ide tersebut secara lebih utuh di tengah ramainya pemberitaan dan perbincangan soal gagasan tersebut.

"Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada," kata Sultan.

Sultan menilai Indonesia memiliki keunikan sebagai negara yang sangat luas.

Sultan menyebut wilayah Indonesia terbentang luas, penduduknya besar, pulaunya ribuan, dan suku, budaya, adat istiadat, serta persoalan setiap daerah sangat beragam.

Dia mengingatkan republik ini lahir dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan, kesultanan, dan seluruh elemen bangsa yang memiliki cita-cita bersama untuk membangun Indonesia merdeka.