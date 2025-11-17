Sumardji dan Alexander Zwiers Kantongi 5 Nama, Siapa Pelatih Baru Timnas Indonesia?

jpnn.com - Ketua BTN Sumardji bersama Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers telah mengirimkan daftar calon pelatih baru Timnas Indonesia kepada PSSI.

Sumardji menyebut dirinya sudah berkoordinasi dengan Zwiers untuk mengerucutkan kandidat pengganti Patrick Kluivert.

Lima Kandidat Sudah Diserahkan ke PSSI

"Saat ini sudah ada lima kandidat dan itu yang sedang kami dalami. Dari kelima pelatih itu, nanti akan kami pilih satu untuk Timnas Indonesia.”

“Semuanya nanti akan melalui mekanisme yang benar,” ujar pria kelahiran 12 Februari 1972 itu.

PSSI sejak awal memang menugaskan Ketua BTN dan Direktur Teknik untuk mencari nakhoda baru Timnas Indonesia.

Deretan Calon Pelatih Timnas Indonesia

Salah satu nama yang cukup kuat ialah mantan pelatih Uzbekistan Timur Kapadze.

Selain itu, ada pula Jesus Casas dan Heimir Hallgrimsson.

Tahapan berikutnya, PSSI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon pelatih. Proses serupa pernah dilakukan pada era Mochamad Iriawan saat menyeleksi Shin Tae-yong.