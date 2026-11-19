jpnn.com - Sebagai wartawan senior(?), kemarin pagi saya sarapan bersama empat orang yang telah ”membunuh” wartawan. Sarapan itu di Vinpearl Resort di Pulau Hon Tre, seberang Kota Nha Trang, Vietnam.

Saya tertawa-tawa --dalam hati. Rasanya saya ingin pidanakan mereka --tetapi tidak tahu pasal berapa yang mereka langgar.

Baca Juga: MNBNHA VinFast

Empat orang itu adalah YouTuber dari Jakarta dan sekitarnya: Randy, Dablong, Ibeng, dan Jari. Karya mereka kini lebih ditonton orang daripada karya tulis wartawan. Tidak mustahil bila wartawan banyak yang tewas di tangan mereka --secara jurnalisme.

Jumlah orang seperti mereka itu kian banyak. Kian spesialis. Yang bersama saya diundang ke Vietnam sekarang ada 150 orang: para YouTuber, Facebooker, TikToker, dan IG-er. Mereka disebut content creator.

Acara di Vietnam itu sendiri dinamakan sangat keren: "V-Creator All Star Summit 2026". Itulah pertemuan puncak para content creator VinFast. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari Filipina dan dari India.

Baca Juga: Calon Pendamping

Mereka disediakan kamar hotel-resort bintang lima, satu orang satu kamar. Jenis kamarnya pun suite pula. Dengan kualitas makanan dan layanan yang bintang lima --termasuk boleh ke spa dan laundry pakaian. Bebas ke VinWonders, Disneyland-nya Vingroup di Pulau Hon Tre, Nha Trang ini.

Salah satu content creator yang sarapan bersama saya itu Anda sudah tahu. Nama populernya ”Mr 1,3 kw” (karena berat badannya 1,3 kuintal). Nama akunnya Randy Waluya Nugraha. Tidak menyangka ia bisa jadi salah satu yang menyebabkan jurnalisme ”meninggal dunia”.