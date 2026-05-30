Summarecon Bandung Raih Penghargaan dari Real Estate Asia

jpnn.com, JAKARTA - Summarecon Bandung mendapatkan penghargaan dari Real Estate Asia dengan kategori Urban Regeneration pada Kamis (28/5) di Singapura.

Penghargaan tersebut diterima oleh Hindarko Hasan, Executive Director Summarecon Bandung dalam rangkaian acara Real Estate Asia Built Environment Awards 2026.

Kategori Urban Regeneration menjadi torehan prestasi bagi Summarecon Bandung karena dalam kurun waktu relatif singkat, yaitu 11 tahun, berhasil mentransformasi kawasan Bandung Timur, khususnya Gedebage, menjadi kota terpadu yang dinamis.

Pengembangan ini menghadirkan integrasi kawasan hunian, komersial, hingga infrastruktur berbasis inovasi dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan hijau dan berkelanjutan.

Pencapaian Summarecon Bandung menjadi bukti komitmen PT Summarecon Agung Tbk dalam menghadirkan pengembangan Kota Terpadu yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kualitas hidup masyarakat.

Adrianto P. Adhi, President Director Summarecon mengatakan berbagai penghargaan yang diraih, mulai dari pengakuan nasional hingga internasional, menegaskan komitmen Summarecon dalam menciptakan Kota Terpadu yang tidak hanya bernilai secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.

"Keberhasilan ini juga semakin memperkuat posisi Summarecon sebagai salah satu pengembang di Indonesia yang konsisten menghadirkan township dengan standar pengembangan berkelas dunia," ujar Adhi.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih dengan penghargaan Urban Regeneration dari Real Estate Asia. Ini adalah apresiasi yang tinggi untuk pengembangan Summarecon Bandung yang mengedepankan keseimbangan antara kemajuan kota modern dan lingkungan yang berkelanjutan, dimana ruang hijau, konektivitas, dan kualitas hidup sebagai fondasi utama dari pengembangan Summarecon Bandung," kata Hindarko Hasan.