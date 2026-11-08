Summarecon Expo 2026 Bekasi Hadirkan Diskon hingga Hiburan Kelas Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Summarecon Expo 2026 kembali hadir dengan memadukan pameran properti, pertunjukan internasional, dan beragam aktivitas keluarga.

Rangkaian acara kini berlanjut di Summarecon Mall Bekasi pada 6–15 November 2026, setelah berlangsung di Summarecon Mall Kelapa Gading pada 16–25 Oktober 2026 lalu.

Tidak pameran property, acara ini juga menghadirkan International Show Spectacular sebagai hiburan bagi pengunjung dari berbagai usia.

Salah satu daya tarik Summarecon Expo 2026 adalah International Show Spectacular yang menghadirkan akrobator profesional dari China, Amerika Serikat, dan Chili.

Para performer menampilkan berbagai atraksi yang memadukan kekuatan fisik, ketangkasan, dan keseimbangan melalui pertunjukan Clown High Chair dan Persch Pole.

Clown High Chair menampilkan aksi handstand di atas susunan kursi yang menjulang tinggi. Sementara itu, Persch Pole menghadirkan atraksi keseimbangan menggunakan tiang sepanjang 4–9 meter, dengan seorang akrobator melakukan gerakan di ketinggian sementara rekannya menjaga keseimbangan tiang dari bawah.

“Kami sangat senang dengan sambutan penonton Indonesia yang hangat dan ramah. Tampil di pusat perbelanjaan juga menjadi pengalaman baru yang menyenangkan bagi kami,” ujar Anngela Burt, performer Persch Pole dari The Dauntless Duo asal Amerika Serikat.

Anngela yang tampil bersama pasangannya John Dutch berinteraksi langsung dengan penonton.