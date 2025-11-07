Summarecon Hadirkan Mal Modern Berkonsep Alfresco Dining dan Ruang Terbuka Hijau

jpnn.com, SERPONG - Dalam usianya yang ke-50, Summarecon terus berinovasi menghadirkan konsep pusat perbelanjaan yang tak hanya fungsional, tetapi juga ramah lingkungan.

Melalui penerapan desain ruang terbuka dan Alfresco Dining, perusahaan properti ini berupaya menciptakan suasana yang menyatu dengan alam, sehat, dan berkelanjutan.

Pendekatan ini menjawab kebutuhan masyarakat urban yang kini mencari ruang untuk bersantai dan berinteraksi di lingkungan yang nyaman serta menyejukkan.

Menurut Adri Rahadian H., IAI, Director Anggara Architeam, konsep ruang terbuka menjadi elemen penting dalam perancangan mal modern.

“Masyarakat kini tidak hanya mencari tempat belanja, tetapi juga ruang hidup yang sehat, terbuka, dan berhubungan langsung dengan alam,” jelasnya.

Karena itu, desain mall kini banyak mengadopsi prinsip biophilic design — strategi arsitektur yang mengintegrasikan unsur cahaya alami, air, udara, dan vegetasi untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus efisiensi energi.

Summarecon telah menerapkan pendekatan tersebut di berbagai proyeknya, termasuk di The Downtown Walk Summarecon Mall Serpong, Summarecon Mall Bekasi, dan Summarecon Mall Bandung.

Area semi-outdoor dengan pepohonan besar, kolam reflektif, serta kanopi hijau menjadi ciri khas yang menciptakan sirkulasi udara alami dan mengurangi suhu panas.