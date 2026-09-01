Summarecon Mall Selenggarakan Festival Kuliner, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Sejak 22 tahun lalu, Summarecon memulai perjalanan festival kuliner pertamanya di Kelapa Gading, sebuah upaya yang tidak hanya untuk mendukung hadirnya Kota Sejuta Makanan, tetapi juga menjalin sebuah cerita mengenai kebersamaan.

Ada kebersamaan untuk merayakan kekayaan kuliner nusantara dan mancanegara yang dihadirkan, sekaligus kebersamaan untuk terus tumbuh bersama dan mendukung keberlangsungan bisnis UMKM Kuliner Indonesia. Semangat kebersamaan tersebut ditularkan hingga ke Serpong, Bekasi dan Bandung hingga hari ini.

“Kuliner merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Beragam sajian kuliner tidak hanya menawarkan cita rasa, tetapi juga membawa cerita, tradisi, dan nilai yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Inilah yang ingin terus kami jaga agar kekayaan tersebut tetap ada dan dinikmati dari generasi ke generasi,” kata Director Summarecon Soegianto Nagaria.

“Di sisi lain, kami juga ingin para pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari kekayaan kuliner Indonesia memiliki kesempatan semakin mengembangkan usahanya. Kami berharap apa yang telah berjalan selama 22 tahun ini dapat terus memberikan manfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi para pelaku usaha kuliner Indonesia,” tambahnya.

Tepat di bulan Agustus 2026, Summarecon Mall secara serentak kembali menggelar Festival Kuliner di 4 mal pengembangannya yaitu Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, dan Bandung yang telah menjadi festival paling dinanti.

Saat ini, festival kuliner di Indonesia sudah berevolusi dari sekadar mencari makan menjadi bagian dari gaya hidup dan rekreasi. Masyarakat mencari pengalaman: nostalgia, eksplorasi rasa baru, hingga ajang pertemuan dengan komunitas. Kuliner favorit dikumpulkan dalam satu area, sehingga pengunjung bisa mendapatkan kemudahan menikmati kuliner favorit tanpa harus berpindah tempat.

Ruang publik seperti mal punya peran strategis: membuka jalur bagi UMKM untuk mendapat eksposur ke pasar yang lebih luas, dengan mempertemukan langsung antara pedagang dengan konsumen. Gerakan local pride ini turut memperkuat rasa cinta masyarakat terhadap kuliner lokal.

Berikut Agenda Food Festival Summarecon Mall 2026: