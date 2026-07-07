Summer Camp Mal Taman Anggrek Jadi Destinasi Seru Liburan Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Mal Taman Anggrek (MTA) menghadirkan pengalaman liburan sekolah yang lebih berwarna lewat event Summer Camp with Care Bears.

Event berlisensi resmi pertama di Indonesia ini berlangsung di Center Atrium Mal Taman Anggrek hingga 12 Juli 2026.

Salah satu wahana yang paling ramai dikunjungi adalah Giant Snake & Ladder Adventure, permainan ular tangga raksasa interaktif yang dirancang untuk anak usia 3 hingga 9 tahun.

Permainan ini tidak hanya menghadirkan keseruan visual khas Care Bears yang penuh warna, tetapi juga dirancang untuk menstimulasi keberanian, ketangkasan, dan kemampuan motorik anak.

"Anak-anak bisa mengikuti permainan ini secara gratis dengan mendaftar langsung di Customer Service Main Lobby," kata Public Relations Executive Mal Taman Anggrek, Nathania Shandy, Selasa (7/7).

Selain bermain, peserta juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, mulai dari menginap di Hotel Mulia, voucher makan di The Cafe Hotel Mulia, hingga voucher belanja Mal Taman Anggrek senilai Rp1,5 juta.

Tidak sekadar menghadirkan hiburan, Mal Taman Anggrek mengonsep Summer Camp with Care Bears sebagai ruang bermain yang aman, produktif, dan edukatif.

Seluruh zona aktivitas dirancang untuk membantu anak mengembangkan kreativitas, kecerdasan emosional, serta ketangkasan melalui pengalaman yang menyenangkan.