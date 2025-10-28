Sumpah Pemuda, Gibran Dialog dengan Pegiat Lingkungan, Bahas Inovasi Hijau

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengajak generasi muda terus berinovasi menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ajakan tersebut disampaikan saat berdialog dengan sejumlah pegiat lingkungan muda dalam kegiatan penanaman mangrove di Taman Mangrove Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Senin (27/10).

Bertepatan dengan Sumpah Pemuda ke-97, Wapres menyebut semangat kolaborasi dan kepedulian anak muda terhadap isu lingkungan menjadi wujud nyata nilai yang relevan dengan tantangan zaman.

Dalam dialog tersebut, Wapres Gibran berdiskusi dengan empat pegiat lingkungan muda, yaitu Tara Susanto (Bumiterra), Zagy Berian (Penasihat Muda Sekjen PBB bidang Iklim sekaligus Founder Society of Renewable Energy), Ikbal Alexander (Kertabumi Recycling Center), dan Cahyadi Adhe (Batik Bakau).

Para pegiat lingkungan muda ini memaparkan beragam ide inovatif, mulai dari pelestarian pesisir dan rehabilitasi mangrove, pengelolaan sampah terpadu, hingga penerapan energi bersih untuk mendukung ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan.

Gibran menyambut baik ide tersebut dan menilai inisiatif generasi muda sangat penting untuk memperkuat ekosistem berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan nasional.

"Kan, saat ini Pak Presiden sangat concern masalah swasembada pangan, masalah pengairan, masalah pupuk, masalah bibit lalu mekanisasi ada yang sudah pakai robot juga, terus peningkatan produksi, peningkatan panen," ujar Gibran, dikutip Selasa (28/10).

Gibran menekankan pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara komunitas lokal, koperasi, dan dunia usaha.