Sumpah Pemuda Membutuhkan Keteladanan, Bukan Sekadar Perayaan

jpnn.com - Peringatan Sumpah Pemuda seharusnya tidak berhenti pada upacara, pengibaran bendera, dan pengulangan ikrar yang diucapkan hampir seabad lalu.

Persatuan Indonesia bukan sekadar warisan sejarah untuk dikenang.

Ia harus terus dihidupkan melalui keteladanan, pendidikan karakter, dan keberanian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.

Suasana kegiatan bertema Sumpah Pemuda Bukan Nostalgia di lingkungan Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) pada 28 Oktober 2026. Foto: Sopini for JPNN

Pemikiran itu menguat ketika saya menghadiri kegiatan bertema Sumpah Pemuda Bukan Nostalgia di lingkungan Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) pada 28 Oktober 2026.

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Saya hadir sebagai Ketua Bidang Pengkaderan DPP IKAL-Lemhannas Periode 2026–2031.

Kegiatan tersebut menghadirkan refleksi tentang kepemimpinan empat Paus: Yohanes Paulus II, Benediktus XVI, Fransiskus, dan Leo XIV.