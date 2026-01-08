Sumsel Borong Penghargaan Pangan Nasional, Banyuasin dan OKU Timur Diapresiasi Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Keberhasilan Indonesia mewujudkan swasembada pangan nasional pada 2025 turut mengantarkan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meraih prestasi tertinggi dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Panen Raya Nasional yang berlangsung di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026), dan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah berprestasi dari seluruh Indonesia.

Gubernur Sumatra Selatan H. Herman Deru mengungkapkan rasa bangganya karena Sumsel dinilai sebagai salah satu provinsi kunci dalam keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras.

Menurutnya, capaian ini merupakan bukti bahwa sektor pertanian Sumsel mampu berkembang pesat dengan pengelolaan yang tepat dan sinergi lintas sektor.

“Alhamdulillah, Sumatra Selatan mendapat penghargaan dari Presiden atas kontribusi besar dalam swasembada pangan nasional. Ini menjadi kebanggaan bersama karena Indonesia kini sudah tidak lagi mengimpor beras,” ujar Herman Deru.

Dalam kesempatan tersebut, dua kabupaten di Sumsel berhasil mencuri perhatian nasional, yakni Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKU Timur.

Kabupaten Banyuasin menerima penghargaan atas konsistensi dan produktivitas pertanian yang tinggi, sementara Kabupaten OKU Timur meraih pengakuan sebagai daerah dengan persentase peningkatan produksi pangan terbesar.

Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada kedua kepala daerah tersebut yang dinilai mampu menggerakkan potensi pertanian secara maksimal.