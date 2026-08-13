Sumsel Raih Apresiasi Nasional, Herman Deru-Cik Ujang Terus Perkuat Layanan Kesehatan

jpnn.com, BATAM - Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Cik Ujang dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Pemprov Sumsel meraih Apresiasi Terbaik II Kategori Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi di ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang dalam acara yang digelar di Hotel Radisson Batam, Rabu (12/8).

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja Pemprov Sumsel dalam meningkatkan akses sekaligus kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Penilaian pada kategori tersebut mencakup sejumlah indikator penting, antara lain akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ketersediaan sanitasi layak, pemenuhan fasilitas kesehatan sesuai standar, hingga pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Selain indikator tersebut, inovasi pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat turut menjadi bagian dari penilaian.

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Di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wagub Cik Ujang, Pemprov Sumsel terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui berbagai program strategis.

Salah satunya adalah Sumsel Health Tourism, yang menjadi bagian dari visi besar Sumsel Maju untuk Semua.