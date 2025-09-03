Sumsel Siap Raih Prestasi di Pornas Korpri XVII 2025

jpnn.com, PALEMBANG - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XVII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Drs. H. Edward Candra MH, memimpin rapat koordinasi bersama kontingen dan manajer cabang olahraga (cabor) di Auditorium Graha Bina Praja, Selasa (2/9).

Dia menyampaikan rasa syukur karena seluruh pihak dapat hadir dan berkomitmen bersama untuk memastikan kelancaran persiapan.

Dia menegaskan bahwa Sumsel menargetkan dua hal utama, yakni sukses sebagai penyelenggara dan dalam meraih prestasi.

“Alhamdulillah, kami sore hari ini dapat sama-sama hadir untuk memantapkan persiapan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah. Target kami jelas, sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi dengan medali,” ujar Edward.

Menurutnya, Pornas Korpri XVII akan diikuti oleh kontingen yang sangat beragam.

Tidak hanya berasal dari provinsi se-Indonesia, tetapi juga dari kementerian dan lembaga negara.

Hal ini membuat Sumsel dituntut menyiapkan segala aspek secara matang, baik venue maupun kesiapan atlet.