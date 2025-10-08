Sun Dermawan

menu
Oleh: Dahlan Iskan

Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Saya menghadiri acara yang agak paradoks dengan keadaan pada umumnya. Kemarin. Di saat banyak pengusaha mengeluh, yang satu ini gegap gempita.

"Setahun ini kami menambah tenaga kerja sampai 1.600 orang," ujar Dirut Sun Paper Source, Ronald Rusco.

Ronald orang Luwuk Banggai, dari pesisir timur Sulawesi Tengah. Sudah 30 tahun ia bekerja di SPS Group.

Ia berkarier sejak dari bawah. Sampai menjabat direktur utama. Perusahaan itu sendiri milik keluarga Suparsono yang kini diteruskan oleh anaknya: Dermawan Suparsono.

Saya berteman baik dengan Suparsono. Sudah lebih 35 tahun. Juga dengan istrinya, Lindratini. Awalnya Suparsono mendirikan pabrik karton Mekabox. Bersama saudara-saudaranya.

Setelah Dermawan lulus kuliah di Long Beach, Amerika, muncul keinginan untuk ikut kerja di Mekabox. Sekalian belajar bekerja. Tetapi orang tua Dermawan melarangnya.

Perusahaan itu bukan hanya milik ayahnya. Mekabox milik bersama saudara-saudaranya. Itu akan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di internal perusahaan.

