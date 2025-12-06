Sun Life dan CIMB Niaga Hadirkan Perencanaan Keuangan & Legacy Berdenominasi USD

jpnn.com, JAKARTA - PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) bersama PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) memperkenalkan dua inovasi produk berdenominasi dolar Amerika Serikat, yaitu X-Tra Proteksi Waris USD dan Asuransi Sun Prosperity Prime (Si Super).

Produk X-Tra Proteksi Waris USD dihadirkan sebagai solusi asuransi jiwa untuk memperkuat resiliensi ekonomi lintas generasi, melalui manfaat proteksi dan uang pertanggungan yang meningkat sesuai tujuan perlindungan, kebutuhan finansial, dan preferensi nasabah.

Sementara Asuransi Sun Prosperity Prime (Si Super) menawarkan Manfaat Tunai Tahunan sejak tahun pertama untuk mendukung beragam tujuan keuangan, mulai dari pendidikan hingga persiapan pensiun.

Kedua solusi ini dikembangkan untuk membantu keluarga Indonesia membangun ketahanan finansial jangka pendek, menengah, hingga panjang, selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing.

”Kami melihat banyak keluarga di Indonesia yang sukses membangun bisnis dan kekayaan, namun belum memiliki strategi komprehensif untuk memastikan kontinuitas ekonomi lintas generasi. X-Tra Proteksi Waris USD hadir sebagai fondasi resiliensi ekonomi keluarga yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memungkinkan legacy bertumbuh dan berlanjut," ujar Albertus Wiroyo, Presiden Direktur Sun Life Indonesia.

"Sementara itu, Asuransi Sun Prosperity Prime (Si Super) memberikan Manfaat Tunai Tahunan sejak tahun pertama untuk membantu keluarga merencanakan prioritas finansial jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya menjadi kombinasi solusi yang relevan bagi keluarga yang ingin memastikan masa depan generasi berikutnya tetap terjaga,” imbuh Albertus Wiroyo.

Baca Juga: Asuransi Jasindo Salurkan Bantuan ke Wilayah Terdampak Banjir di Sumatra

X-Tra Proteksi Waris USD dan Asuransi Sun Prosperity Prime (Si Super) memberikan akses kepada keluarga untuk memiliki aset berdenominasi USD yang likuid dan terlindungi dari volatilitas mata uang, sekaligus mendukung perencanaan legacy yang komprehensif.

Produk ini menawarkan tiga pilihan plan (Prime, Signature, dan Excellence) dengan keunggulan: