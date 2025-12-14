Sun Life Indonesia Donasi Rp 1,19 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra
jpnn.com, JAKARTA - Sun Life Indonesia menegaskan komitmennya membantu membangun kembali harapan masyarakat di pengujung tahun dengan menyalurkan bantuan sebesar CAD 100.000 atau setara Rp 1,19 miliar.
Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak parah banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dana tersebut disalurkan melalui Save the Children, untuk mendukung upaya tanggap darurat dan pemulihan, khususnya di desa-desa yang terisolasi akibat terputusnya akses jalan, listrik, dan komunikasi.
Sun Life Indonesia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana yang merenggut korban jiwa dan memaksa ribuan keluarga mengungsi.
Perusahaan asuransi ini memastikan dukungan disalurkan secara cepat dan tepat sasaran, terutama bagi wilayah yang sulit dijangkau.
“Bencana ini meninggalkan dampak yang sangat berat bagi banyak keluarga di Sumatera. Sun Life Indonesia ingin memastikan bahwa kami hadir sebagai pendamping yang dapat dipercaya," kata Presiden Direktur Sun Life Indonesia, Albertus Wiroyo, Minggu (14/12).
Albertus menambahkan, dukungan ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus menguatkan kembali harapan mereka untuk bangkit.
“Kami akan terus berada di sisi nasabah dan masyarakat, terutama pada saat-saat ketika mereka paling membutuhkan,” tegasnya.
Gandeng Save the Children, Sun Life Indonesia mendonasikan Rp 1,19 miliar untuk korban banjir Sumatra
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Holding BUMN Danareksa Salurkan Bantuan Untuk 18.500 KK di Sumatra
- SPKS Desak Dana Sawit BPDP untuk Dialokasikan Bantu Korban Banjir Sumatra
- MMSGI dan Yayasan LINE Salurkan Bantuan 8 Ton Logistik Untuk Korban Bencana di Sumatra
- PSI Kirim Starlink ke Aceh & Sumut demi Bantu Korban Bencana Berkomunikasi
- WPW 98 Resolution Network Salurkan Paket Sembako 'Tali Kasih' di Deli Serdang
- Purbaya Berikan Balpres Ilegal kepada Korban Banjir Sumatra?