Sun Life Indonesia Hadirkan Sun Proteksi Heritage 100

jpnn.com, JAKARTA - PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) meluncurkan Sun Proteksi Heritage 100, sebuah solusi asuransi jiwa tradisional yang dirancang untuk memberikan perlindungan hingga usia 100 tahun.

Proteksi ini sekaligus membantu masyarakat Indonesia mempersiapkan warisan secara lebih terencana, fleksibel dan mudah diakses.

Sun Proteksi Heritage 100 hadir sebagai solusi perlindungan dan perencanaan warisan jangka panjang yang komprehensif serta inklusif, bagi beragam lapisan masyarakat terutama generasi produktif Indonesia.

“Kami memahami generasi produktif saat ini menghadapi berbagai tantangan finansial, biaya hidup yang terus meningkat, ketidakpastian masa depan, hingga kebutuhan akan warisan yang terencana. Sun Proteksi Heritage 100 kami rancang sebagai solusi nyata yang dapat diakses lebih mudah, terjangkau, memberikan manfaat lebih, dan relevan untuk semua kalangan yang ingin mulai merencanakan warisan dengan bijak,” ujar Albertus Wiroyo, Presiden Direktur Sun Life Indonesia.

Sun Golden 75, manfaat yang dapat dinikmati untuk hari tua, di mana jika tertanggung hidup hingga usia 75 tahun, premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan hingga 100%, dan perlindungan tetap berlangsung hingga usia 100 tahun.

Kemudian, jika pemilik polis terdiagnosis salah satu dari 77 penyakit kritis, premi dibebaskan namun proteksi tetap berjalan hingga akhir masa perlindungan.

Premi mulai dari Rp 300 ribuan perbulan, dengan masa pembayaran yang dapat dipilih 5 atau 10 tahun.

“Kami percaya bahwa akses terhadap perlindungan berkualitas tidak boleh terbatas pada segmen tertentu. Dengan premi yang terjangkau dan fitur-fitur unggulan, kami ingin menjadikan perencanaan warisan sebagai sesuatu yang dapat dilakukan oleh lebih banyak lagi keluarga di Indonesia dan generasi produktif masa kini, tanpa harus menunda,” tambah Albertus Wiroyo.