Sun Life Indonesia Luncurkan SiSuper, Sangat Berguna untuk Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Sun Life Indonesia resmi meluncurkan Asuransi Sun Prosperity Prime (SiSuper), pada Rabu (3/12) kemarin.

Produk asuransi yang inovatif itu dirancang sebagai solusi komprehensif yang memberikan ketenangan finansial mulai hari pertama, sekaligus membangun fondasi perlindungan lintas generasi bagi keluarga Indonesia.

Berdasarkan Financial Resilience Index Sun Life Indonesia 2025, tekanan ekonomi telah mengubah prioritas keluarga Indonesia.

Sebanyak 58 persen mengurangi belanja non-esensial, sementara 43 persen bahkan terpaksa mengurangi kebutuhan penting.

Di sisi lain, keluarga Indonesia tetap memiliki aspirasi jangka panjang yang kuat, yakni 71 persen ingin membangun kekayaan keluarga dan 73 persen ingin warisan digunakan untuk pendidikan generasi berikutnya.

President Director Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo mengatakan bahwa keluarga Indonesia saat ini berada di persimpangan yang sulit karen mereka harus memenuhi kebutuhan mendesak sambil tetap mempersiapkan masa depan.

“Inilah yang mendorong kami menghadirkan SiSuper, sebuah solusi yang tidak meminta keluarga memilih antara kebutuhan hari ini atau rencana masa depan, tetapi memberikan kedua-duanya secara bersamaan,” ungkap Albertus di Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, SiSuper dirancang dengan tiga pilar utama, yaitu kemudahan, fleksibilitas, dan keamanan.