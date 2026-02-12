Sunderland vs Liverpool: Van Dijk Bawa The Reds Menang

jpnn.com - JAKARTA - Laga Sunderland vs Liverpool pada pertandingan lanjutan Liga Inggris di Stadion of Light, Sunderland, Rabu waktu setempat, berakhir dengan kemenangan The Reds 1-0.

Gol Kapten Liverpool Virgin van Dijk mengantarkan timnya menaklukkan Sunderland.

Van Dijk mencetak gol kemenangan Liverpool pada menit ke-61 untuk menambah koleksi poin The Reds menjadi 42, meskti tetap di peringkat keenam klasemen Liga Inggris.

Sebaliknya, kekalahan membuat Sunderland turun ke peringkat ke-11 dengan 36 poin.

Liverpool memulai laga dengan agresif dan mengancam melalui tembakan Florian Wirtz yang dihalau kiper Sunderland Robin Roefs.

Wirtz kembali mengancam gawang Sunderland, namun tendangannya membentur tiang kanan gawang.

Menjelang akhir babak pertama, Sunderland menciptakan peluang melalui Brian Brobbey.

Pada babak kedua, Sunderland hampir memecah kebuntuan ketika tembakan Nordi Mukiele melebar dari gawang Liverpool.