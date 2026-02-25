Sungai Baru di Lokasi Longsor Cisarua, Tak Deras, Jernih

jpnn.com - HAMPARAN material longsor dengan lebar kurang lebih 40 meter di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), itu kini sudah mengering.

Satu bulan pascabencana terjadi, lokasi tersebut kini tidak lagi bisa ditempati masyarakat.

Warga yang terdampak, mulai pindah mencari rumah kontrakan baru, sembari menunggu hunian baru yang bakal dibangun oleh pemerintah. Relokasi bakal dilakukan, tetapi hingga kini masih belum tahu lokasinya.

JPNN kembali mengunjungi lokasi bencana longsor yang merenggut ratusan nyawa itu. Setelah satu bulan, tanah yang awalnya lembek seperti bubur, kini sudah mengering.

Bahkan sekarang, area longsor sudah bisa dilintasi pengendara motor yang hendak menuju kebun garapannya yang ada di atas bukit.

Selain tanah, ada juga bongkahan batu berukuran besar di beberapa titik longsor.

Baca Juga: Tim SAR Sudah Evakuasi 83 Kantong Jenazah Korban Longsor Cisarua

Di sana juga muncul aliran sungai, yang menurut warga sebelumnya tidak ada.

"Dahulu sebelum longsor, enggak ada aliran sungai ini. Sekarang justru ada, saya bingung," kata Iman Rahmat ditemui di lokasi, Rabu (25/2).