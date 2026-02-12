Sungai Cisunggalah Meluap, Ratusan Warga Majalaya Terdampak

jpnn.com, BANDUNG - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung, menyebabkan meluapnya Sungai Cisunggalah di Kecamatan Majalaya, pada Rabu (11/2/2026) malam.

Akibat kejadian itu, puluhan rumah terendam banjir dan mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Wahyudin mengatakan, sebanyak 660 orang atau 310 kepala keluarga terdampak banjir.

Petugas gabungan masih melakukan proses pembersihan lumpur sisa banjir.

"Tim masih di lapangan membantu proses pembersihan banjir," kata Wahyudin saat dikonfirmasi, Kamis (12/2).

Menurutnya, wilayah yang terdampak yaitu RT 01, 02 dan 03, RW 01 Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Sebanyak lima rumah rusak berat dan tujuh rumah rusak sedang.

Baca Juga: Polda Jabar Cek Kesiapan Sopir dan Kendaraan Jelang Mudik 2026

Wahyudin menuturkan, total korban yang dievakuasi sebanyak 18 orang terdiri dari lansia, balita, penyandang disabilitas hingga penduduk lainnya.

Tim gabungan melakukan pemantauan dan pembersihan sisa banjir.