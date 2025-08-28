Sungai Kuantan Jernih Kembali, Tokoh Adat LAMR: Terima Kasih, Polda Riau

jpnn.com - KUANSING - Penindakan Polda Riau terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi mulai menunjukkan hasil.

Air Sungai Batang Kuantan, terutama di kawasan Tepian Narosa, kini kembali jernih setelah bertahun-tahun tercemar.

Setelah penindakan itu, air Sungai Kuantan, menjadi bening dengan ikan-ikan kecil yang kembali tampak di antara bebatuan. Masyarakat pun memanfaatkan kejernihan sungai itu sebagai lokasi wisata harian, terutama pada sore hari.

Anak-anak hingga orang dewasa terlihat berenang dan bersantai sambil menikmati panorama matahari terbenam.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Taufik Ikram Jamil menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan atas upaya menjaga kelestarian sungai.

“Sangat luar biasa, patut diapresiasi kerja Polda Riau ini. Air Sungai Kuantan kembali jernih dan menjadi tempat bermain warga setempat. Luar biasa Jenderal, sebuah capaian dengan dimensi luas. Insyaallah akan menjadi amal ibadah,” kata Taufik, Kamis (28/8).

Menurut Taufik, Irjen Herry merupakan figur Kapolda yang peduli budaya sekaligus lingkungan. Taufik menyebutnya sebagai “Kapolda Budaya” berkat keterlibatan Irjen Herry dalam pemugaran situs sejarah seperti makam Marhum Pekan, pendiri Kota Pekanbaru, serta berbagai program penghijauan.

Keberhasilan mengembalikan kejernihan Sungai Kuantan ini tidak terlepas dari komitmen Polda Riau memberantas PETI yang sudah merusak ekosistem sungai selama lebih dari dua dekade.