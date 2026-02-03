Sungai Lematang Meluap, Empat Desa di Gunung Megang Muara Enim Terendam Banjir

jpnn.com, MUARA ENIM - Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Muara Enim menyebabkan Sungai Lengi dan Sungai Lematang meluap pada Selasa (3/2/2026).

Akibatnya, empat desa di Kecamatan Gunung Megang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 100 sentimeter atau setinggi dada orang dewasa.

Empat wilayah yang terdampak parah meliputi Desa Gunung Megang Dalam, Gunung Megang Luar, Tanjung Muning, dan Desa Lubuk Mumpo.

Kabag Ops Polres Muara Enim, Kompol Herry Widodo, mengungkapkan bahwa peningkatan debit air terjadi sangat signifikan.

"Debit air meningkat dengan ketinggian antara 30 sentimeter hingga 100 sentimeter. Kami mengimbau warga tetap waspada dan mengutamakan keselamatan," ujar Herry mewakili pihak kepolisian di lokasi terdampak.

Bencana ini melumpuhkan akses transportasi darat di sejumlah titik vital. Herry menjelaskan bahwa saat ini kendaraan bermotor tidak dapat melintas, sehingga mobilitas warga sepenuhnya bergantung pada moda transportasi air.

Baca Juga: Diaspora Indonesia Bakal Berkonser di Patokan Waktu Dunia demi Korban Banjir Sumatra

"Transportasi darat terputus, warga hanya bisa melintas menggunakan perahu," tegasnya.

Hingga saat ini, personel kepolisian bersama instansi terkait masih bersiaga di lokasi untuk membantu mobilitas warga dan melakukan pemantauan rutin.