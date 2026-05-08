Sunset di Kebun Series 2026 Hadirkan Konser di Alam, Mulai 9 Mei di Bogor

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian festival musik Sunset di Kebun Series 2026 Presented by Tring! by Pegadaian akan dimulai.

Acara menghadirkan tiga konsep utama dalam satu ekosistem pengalaman terintegrasi, yakni Sunset di Kebun, Sunset di Pantai, dan program terbaru Jazz di Kebun.

Program dikembangkan oleh PT Mitra Natura Raya, bagian dari Dyandra & Co, mitra Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor, Cibodas, Purwodadi, dan Bali.

Inisiatif itu dirancang untuk memadukan aspek hiburan dengan misi pelestarian alam di berbagai lokasi ikonik.

Sebagai pengelola Kebun Raya, Managing Director PT. Mitra Natura Raya, Marga Anggrianto menyatakan pihaknya membawa tanggung jawab untuk menjaga dan mengenalkan nilai konservasi kepada publik.

“Ini cara kami menyampaikan pesan tersebut melalui pendekatan lebih dekat dengan generasi muda, yaitu musik dan pengalaman langsung di alam,” kata Marga di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dalam rangkaian itu, Sunset di Kebun menawarkan pengalaman festival di ruang hijau dengan konsep piknik, sedangkan Sunset di Pantai menghadirkan suasana santai di kawasan pesisir.

Sementara itu, Jazz di Kebun diperkenalkan sebagai format yang lebih intimate dan terkurasi bagi penonton yang mencari pengalaman musik lebih dekat.