Sunset Pier PIK, Spot Baru untuk Menikmati Sunset Tercantik di Jakarta!

jpnn.com - Jakarta punya destinasi baru untuk menikmati senja saat matahari tenggelam (sunset). Spot anyar yang sedang ramai diperbincangkan itu bernama Sunset Pier di Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk (PIK).

Sunset Pier PIK langsung menjadi magnet baru bagi para pemburu golden hours, keluarga, dan komunitas yang menyukai suasana outdoor santai nan estetis. Saat matahari mulai turun, warna langit berubah jadi kombinasi jingga, rose-gold, sampai ungu muda, sehingga banyak yang mengucap “kayak bukan Jakarta” untuk menggambarkan senja di Sunset Pier PIK.

Begitu masuk area promenade Sunset Pier PIK, pengunjung akan langsung merasakan vibe pesisir. Jalur pedestrian yang rapi, angin laut yang sejuk, dan latar mangrove menjadikan suasana yang ada seperti liburan singkat tanpa harus ke luar kota.

Di area tepi laut, pengunjung bisa duduk santai, foto-foto, atau sekadar menikmati suasana tenang yang jarang ditemukan di kota besar. Pemandangan laut terbuka dan embusan angin di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu membuat siapa pun betah berlama-lama.

“Sunset Pier hadir sebagai destinasi baru yang memperkaya ekosistem lifestyle di PIK, sebuah ruang publik yang mengkurasi pengalaman pengunjung, memberdayakan kreativitas, dan membuka peluang kolaborasi lintas komunitas,” Marcomm Deputy Division Head Arkana ASG Fransisca Najoan.

ASG punya harapan besar dengan menghadirkan Sunset Pier di PIK. “Harapannya, Sunset Pier tidak hanya menjadi tempat yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga destinasi yang relevan, hidup, dan memberikan nilai jangka panjang bagi masyarakat,” imbuhnya.

Kuliner & Lifestyle Lengkap

Biar makin asyik, Sunset Pier PIK punya deretan tenant seru buat nongkrong sore sampai malam. Ada Miro Matcha, Picki & Pour, Jiu Zhai Valley, Buntut Gajah, Teras Time, Yakiniku Rich, Ki Sentro, sampai V7 Wine & Spirits.

Bagi penyuka aktivitas seru, Sunset Pier PIK memiliki Mini Clone 3D, Pixie Authentic, dan Nest Padel. Ke depan juga bakal hadir seaside padel court yang langsung menghadap sunset, unique banget!