Sunset Ride x Motul: Aksi Nyata Komunitas Motor Kustom di Tomohon
jpnn.com, JAKARTA - Ratusan pengendara sepeda motor memadati kawasan Air Terjun Tekaan Telu, Tomohon, Sulawesi Utara, Sabtu (17/10) lalu.
Deru mesin motor kustom dan gelak tawa para rider memecah keheningan pegunungan, menandai dimulainya Sunset Ride x Motul.
Rute bergulir melintasi sudut-sudut asri Kota Tomohon sebelum akhirnya finis di Conflux Coffee Club.
Menariknya, antusiasme peserta tak surut sedikit pun meski Tomohon sedang dibayangi isu kelangkaan bahan bakar minyak.
Bagi mereka, dahaga akan ruang silaturahmi jauh lebih besar daripada kendala di lapangan.
“Sunset Ride bukan sekadar riding bareng atau kumpul-kumpul motor. Ini tentang bagaimana membangun koneksi dan mempererat silaturahmi lewat kecintaan yang sama,” ujar Omar Annas ketua penyelenggara acara.
Dukungan penuh dari Motul Indonesia kian menghidupkan suasana.
Selain memberikan edukasi perawatan kendaraan lewat sesi demonstrasi produk Chemical Additives, Motul membagikan deretan apparel, pelumas, hingga helm edisi kolaborasi bersama JPX.
Deru mesin motor kustom dan gelak tawa para rider memecah keheningan pegunungan di kawasan Tomohon, Sulut,, menandai dimulainya Sunset Ride x Motul.
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