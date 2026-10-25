menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Sunset Ride x Motul: Aksi Nyata Komunitas Motor Kustom di Tomohon

Sunset Ride x Motul: Aksi Nyata Komunitas Motor Kustom di Tomohon

Sunset Ride x Motul: Aksi Nyata Komunitas Motor Kustom di Tomohon
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kegiatan Sunset Ride x Motul di Tomohon. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan pengendara sepeda motor memadati kawasan Air Terjun Tekaan Telu, Tomohon, Sulawesi Utara, Sabtu (17/10) lalu.

Deru mesin motor kustom dan gelak tawa para rider memecah keheningan pegunungan, menandai dimulainya Sunset Ride x Motul.

Rute bergulir melintasi sudut-sudut asri Kota Tomohon sebelum akhirnya finis di Conflux Coffee Club.

Baca Juga:

Menariknya, antusiasme peserta tak surut sedikit pun meski Tomohon sedang dibayangi isu kelangkaan bahan bakar minyak.

Bagi mereka, dahaga akan ruang silaturahmi jauh lebih besar daripada kendala di lapangan.

“Sunset Ride bukan sekadar riding bareng atau kumpul-kumpul motor. Ini tentang bagaimana membangun koneksi dan mempererat silaturahmi lewat kecintaan yang sama,” ujar Omar Annas ketua penyelenggara acara.

Baca Juga:

Dukungan penuh dari Motul Indonesia kian menghidupkan suasana.

Selain memberikan edukasi perawatan kendaraan lewat sesi demonstrasi produk Chemical Additives, Motul membagikan deretan apparel, pelumas, hingga helm edisi kolaborasi bersama JPX.

Deru mesin motor kustom dan gelak tawa para rider memecah keheningan pegunungan di kawasan Tomohon, Sulut,, menandai dimulainya Sunset Ride x Motul.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI