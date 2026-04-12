Sunshine Girl, Lenka Terinspirasi Penyanyi Prancis Era 60-an

jpnn.com, AUSTRALIA - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Australia, Lenka meluncurkan single terbaru yang berjudul Sunshine Girl.

Lagu bernuansa soulful itu dirilis bersamaan dengan pengumuman tentang album barunya ‘Good Days’ yang siap dirilis pada 29 Mei 2026 lewat Skipalong Records.

Sunshine Girl menjadi pembuka babak baru dari perjalanan musik Lenka yang terinspirasi oleh peran sebagai seorang ibu, refleksi diri, dan semangat optimisme yang baru.

“Aku memulai menulis lirik lagu ini saat aku sedang berjalan-jalan dengan anak-anakku. Aku kerap memaniskan berita buruk di dunia ini, tetap dengan nuansa ceria meski rasanya sedih. Namun nyatanya aku adalah seseorang yang sering moody, tapi selalu berusaha untuk tetap optimistis,” ungkap Lenka.

“Gaya lagu ini terinspirasi dari penyanyi-penyanyi Prancis era 1960-an dan Serge Gainsbourg," sambungnya.

Peluncuran Sunshine Girl dari Lenka dilengkapi video klip yang disutradarai oleh Dave Jenkins, Jr.

Lagu tersebut menjadi gambaran arah musik perempuan berusia 48 tahun itu pada album baru mendatang.

Direkam di Sydney dengan produser Tony Buchen yang telah berkolaborasi dengan Troye Sivan, Courtney Barnett, dan Tomberlin, album Good Days akan menyuguhkan nuansa pop yang soulful dengan diwarnai horns, string, dan lapisan-lapisan vokal.