Suntik Autoimun Rutin hingga Rp 45 Juta per Dosis, Ardiansyah Terbantu dengan Prudential Syariah

jpnn.com, JAKARTA - Bagi Muhammad Ardiansyah, istri dan anaknya adalah sumber kekuatan sekaligus orang-orang yang paling ingin dia lindungi.

Karena itu, dia mempersiapkan perlindungan kesehatan sebagai bagian dari ikhtiar untuk tetap hadir sebagai suami, ayah, dan pencari nafkah.

Ardiansyah telah menjadi Peserta Prudential Syariah sejak 2020. Kesadarannya mengenai pentingnya perlindungan tumbuh ketika ia mendampingi orang tuanya menjalani pengobatan diabetes.

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Pengalaman tersebut membuatnya memahami bahwa risiko kesehatan dapat datang kapan saja dan membutuhkan kesiapan finansial.

“Waktu itu saya mendampingi orang tua berobat dan melihat langsung biaya medis yang cukup mahal. Dari situ saya merasa perlu memiliki asuransi untuk berjaga-jaga,” ujar Ardiansyah.

Dua tahun setelah memiliki perlindungan, Ardiansyah didiagnosis menderita penyakit autoimun psoriasis. Kabar tersebut menjadi titik yang berat baginya karena kondisi itu membutuhkan waktu perawatan yang tidak singkat.

Pada tahap awal, Ardiansyah menjalani suntikan setiap bulan sebanyak 15 hingga 18 kali, dengan biaya untuk satu kali suntikan dapat mencapai sekitar Rp45 juta.

Kini, sesuai arahan dokter, jadwal suntik dilakukan setiap dua bulan dan efektivitas terapinya masih terus dipantau. Meski frekuensinya telah berkurang, besarnya biaya perawatan menunjukkan kebutuhan kesiapan finansial yang matang agar kestabilan ekonomi keluarga tetap terjaga.