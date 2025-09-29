Sunway Medical Centre Peringati Pink October dengan Gelar Sesi Edukasi Kesehatan
jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Pink October, bulan kesadaran kanker payudara internasional, Sunway Medical Centre, Sunway City, Kuala Lumpur, Malaysia, menyelenggarakan sesi edukasi kesehatan di Jakarta dengan menghadirkan pakar medis ternama, Dokter Nani Harlina.
Bertajuk 'Bukan Sekadar Benjolan, Penyakit Payudara & Tiroid Bisa Terjadi pada Siapa Saja', acara itu bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai penyakit payudara dan tiroid.
Selain itu, acara tersebut juga untuk menekankan pentingnya deteksi dini serta diagnosis yang tepat, dan penanganan segera.
Dokter Nani Harlina mengatakan penyakit payudara maupun tiroid dapat menyerang siapa saja, tanpa memandang usia maupun jenis kelamin.
"Tidak setiap benjolan boleh dianggap sepele. Beberapa kasus dapat mengindikasikan kondisi serius seperti kanker payudara atau gangguan tiroid," ujar Nani Harlina dalam siaran persnya, Senin (29/9).
"Konsultasi medis sejak dini serta intervensi tepat waktu sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan dan menyelamatkan nyawa," sambungnya.
Dia mengungkapkan, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang berisiko mengidap penyakit payudara. Dua di antaranya merupakan riwayat keluarga dan juga lifestyle.
"Sebenarnya untuk kanker ini, semua jenis kanker sebenarnya ini dia punya risiko itu bukan cuma satu. Risiko itu selalu kita sebut multi factorial, itu sama saja dengan keluarga, cara hidup (lifestyle), cara hidup sebenarnya, alkohol itu meningkatkan risiko. Selain itu, berat badan, BMI (indeks massa tubuh), BMI yang lebih juga menyebabkan risiko yang lebih tinggi," ucap Nani Harlina.
