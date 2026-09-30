Sunway Medical Centre Perkuat Layanan Kesehatan Regional, Pasien Indonesia Jadi Fokus Utama

jpnn.com, JAKARTA - Sunway Medical Centre, Sunway City memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan kuarterner di Asia Tenggara dengan mengembangkan layanan spesialis, teknologi medis canggih, serta dukungan terintegrasi bagi pasien internasional, termasuk dari Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya tantangan kesehatan akibat penyakit tidak menular (PTM), seperti kanker, penyakit kardiovaskular, dan stroke.

Kasus PTM di Indonesia diproyeksikan meningkat hingga 45 persen pada 2050. Kondisi ini mendorong penguatan kerja sama kesehatan regional, pertukaran pengetahuan, serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas di Asia Tenggara.

Baca Juga: Maybank Indonesia dan Sunway Medical Centre Perkuat Layanan Kesehatan Nasabah Premier

Chief Executive Officer Sunway Medical Centre, Sunway City Erica Lam mengatakan kebutuhan pasien saat ini tidak hanya berkaitan dengan pengobatan, tetapi juga kepastian akses terhadap tim medis, spesialis yang tepat, serta dukungan sepanjang perjalanan perawatan.

“Seiring dengan makin kompleksnya kebutuhan kesehatan, pasien tidak hanya mencari pengobatan semata. Mereka menginginkan keyakinan terhadap tim medis, akses tepat waktu ke spesialis yang sesuai, serta dukungan yang terkoordinasi sepanjang perjalanan kesehatan mereka,” ujar Erica, Rabu (30/9).

Dengan pengalaman lebih dari 27 tahun di bidang kesehatan, Sunway Medical Centre, Sunway City memiliki kapasitas 1.090 tempat tidur, didukung lebih dari 370 konsultan dengan cakupan lebih dari 80 subspesialisasi di 28 Centres of Excellence.

Baca Juga: Sunway Medical Centre Peringati Pink October dengan Gelar Sesi Edukasi Kesehatan

Layanan yang tersedia mencakup diagnostik hingga penanganan kasus kompleks, antara lain hematologi, onkologi, ortopedi, dan kardiologi.

Rumah sakit tersebut juga mengembangkan penggunaan teknologi medis, termasuk sistem bedah robotik da Vinci Xi, Mako SmartRobotics dan Rosa Knee System untuk penggantian sendi, serta Leksell Gamma Knife untuk radiosurgery non-invasif pada kondisi otak tertentu.