Super Apps TangerangFast, Satukan Layanan, Kerja & Pemberdayaan Warga
jpnn.com, JAKARTA - Transformasi digital di kawasan perkotaan tak lagi sebatas kemudahan layanan, tetapi menyentuh aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi.
Semangat itu tercermin dalam peluncuran Aplikasi TangerangFast (TangFast) yang digelar di Gedung Annex Marketing Gallery PIK 2, Senin (26/1).
Aplikasi TangerangFast dirancang sebagai platform terpadu yang merangkum beragam layanan dalam satu genggaman.
Direktur Estate Management Agung Sedayu Group Restu Mahesa menyatakan kehadira TangerangFast ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat PIK dan Kabupaten Tangerang akan layanan yang cepat, praktis, dan terpercaya.
“Sekaligus membuka ruang kolaborasi antara pengembang kawasan, pelaku usaha, dan masyarakat lokal,” ungkap Restu dikutip, Kamis (29/1).
Restu menekankan bahwa TangerangFast dibangun dengan pendekatan ekosistem yang inklusif, di mana masyarakat sekitar PIK dapat terlibat dan tumbuh bersama kawasan.
Aplikasi tersebut akan membangun ekosistem di mana kolaborasi antara masyarakat yang berada di sekitar PIK bisa bekerja dan menjadi bagian dari keluarga besar Pantai Indah Kapuk, baik itu PIK1 dan PIK2.
“Ini adalah upaya untuk membangun ekosistem yang lebih inklusif dan produktif,” tutur Restu.
Transformasi digital di kawasan perkotaan tak lagi sebatas kemudahan layanan, tetapi menyentuh aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Marwan Demokrat Nilai Gejolak IHSG Bersifat Sentimen, Fundamental Ekonomi Tetap Solid
- Pantjoran PIK Siapkan Pertunjukan Seru dalam Suasana Imlek
- Miss Cimory Awards 2026 Bagian dari Perayaan Pencapaian Penggerak Ekonomi Domestik
- Cahaya hingga Mangrove di Lights Wonderland PIK Jadi Wajah Baru Wisata Malam Jakarta
- Polda Riau Bangun dan Renovasi 26 Jembatan Demi Buka Akses Pendidikan hingga Ekonomi
- Sepanjang 2025, PalmCo Serap 3,25 Juta Ton TBS Petani