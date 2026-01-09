menu
Super Flu H3N2 Masuk Jawa Barat, Ini Langkah Pencegahannya

Super Flu H3N2 Masuk Jawa Barat, Ini Langkah Pencegahannya

Super Flu H3N2 Masuk Jawa Barat, Ini Langkah Pencegahannya
Tim dokter saat memberi keterangan kepada media perihal kesiapan RSHS Bandung dalam menghadapi Super Flu. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Virus Influenza A tipe H3N2 atau dikenal sebagai Super Flu terdeteksi telah memasuki wilayah Jawa Barat.

Varian baru itu memiliki tingkat penularan lebih cepat dan berpotensi menimbulkan gejala yang lebih berat.

Kendati demikian, kalangan medis menegaskan masyarakat tidak perlu panik selama langkah pencegahan dilakukan dengan disiplin.

Direktu Medik dan Keperawatan RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dr Iwan Abdul Rachman mengatakan istilah Super Flu bukan vokabuler baku dalam dunia kedokteran.

Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan Influenza musiman yang menimbulkan gejala lebih berat dan menyebar cepat dari flu biasa.

"Karena ini bisa merupakan kombinasi dari beberapa jenis virus," kata Iwan di RSHS Bandung, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya, penularan influenza terjadi melalui droplet atau percikan cairan dari saluran pernapasan. Karena itu, risiko meningkatnya penyebaran penyakit salah satunya dipengaruhi kepadatan penduduk dan tingginya mobilitas warga.

"Kalau dikaitkan dengan kepadatan jumlah penduduk, tentu risiko semakin tinggi pada di lingkungan yang padat penduduknya. Nah mobilitas juga tentu mempercepat penyebarannya," ujarnya.

Virus Influenza A H3N2 alias Super Flu terdeteksi di Jabar. Dokter RSHS menegaskan masyarakat tak perlu panik selama disiplin pencegahan dan vaksinasi.

