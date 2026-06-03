Super Indo dan Big Corporation Hadirkan Program Loyalitas yang Terinspirasi Winnie the Pooh

jpnn.com, JAKARTA - Super Indo bersama Big Corporation meluncurkan program loyalitas terbaru bertajuk “Your Everyday Bestie”, sebuah program loyalty lifestyle eksklusif yang menghadirkan koleksi merchandise yang terinspirasi dari Disney’s Winnie the Pooh dengan desain khusus yang hanya tersedia di seluruh Super Indo.

Pelanggan dapat memperoleh koleksi ini tanpa biaya tambahan melalui program loyalitas yang dapat diakses melalui aplikasi My Super Indo.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan 100 tahun Winnie the Pooh, karakter ikonik yang telah menemani berbagai generasi melalui cerita persahabatan, kehangatan, dan kenyamanan dalam keseharian.

Melalui tema “Your Everyday Bestie”, Winnie the Pooh dihadirkan bukan hanya sebagai karakter nostalgia, tetapi juga sebagai companion yang relevan dengan gaya hidup konsumen masa kini, mulai dari bekerja, berolahraga, traveling, hingga quality time bersama keluarga.

Lebih dari sekadar program loyalitas, program ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman belanja yang lebih menyenangkanmelalui berbagai koleksi lifestyle yang stylish, fungsional, dan dapat digunakan dalam berbagai aktivitas harian, mulai dari bekerja, berolahraga, traveling, hingga quality time bersama keluarga.

Koleksi yang dihadirkan mencakup berbagai item lifestyle, seperti tote bag, tumbler, payung, handuk, hingga koper eksklusif bertema Winnie the Pooh yang dirancang untuk menemani berbagai aktivitas sehari-hari pelanggan.

General Manager of Corporate Affairs & Strategic Event Management Super Indo Yuvlinda Susanta mengatakan loyalty program saat ini perlu berkembang mengikuti perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan relevansi dan emotional connection.

“Super Indo melayani jutaan pelanggan setiap harinya di ratusan gerai kami di seluruh Indonesia. Bagi kami, loyalitas bukan sekadar poin atau diskon, ini tentang bagaimana kami bisa hadir secara bermakna dalam keseharian pelanggan. Melalui prorgram 'Your Everyday Bestie', kami menghadirkan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya dalam aktivitas sehari-hari, bukan hanya saat belanja, tetapi saat bekerja, bepergian, dan berkumpul bersama keluarga. Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk terus menumbuhkan kedekatan jangka panjang dengan pelanggan Super Indo," ungkapnya.