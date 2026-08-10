Super League: 1 dari 10 Pemain Asing Persib akan Tersingkir

jpnn.com - BANDUNG - Runner up Piala Presiden 2026 Persib Bandung memutuskan melakoni training center di Bali mulai Selasa (11/8) dan ada dua laga uji coba serius yang harus dijalani.

Persib bersedia mengikuti trofeo Dewata Challenge Series, yakni menghadapi klub asal Malaysia Sabah FC pada 15 Agustus, disusul melawan tuan rumah Bali United FC pada 18 Agustus di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali.

Pelatih Persib Igor Tolic mengakui timnya masih butuh meningkatkan komunikasi antarpemain juga antarlini.

Kang Igor pun menyatakan Sabah FC dan Bali United merupakan tim yang kompetitif.

"Pertandingan persahabatan di Bali adalah untuk meningkatkan komunikasi antara para pemain kami. Permainan melawan tim kompetitif menciptakan banyak situasi yang perlu mereka selesaikan bersama,” kata Tolic.

Baginya Sabah FC dan Bali United adalah lawan ideal yang sama-sama tengah bersiap di menatap musim baru dan target baru.

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“Klub yang bagus dengan pemain yang bagus,” ujar pelatih asal Kroasia tersebut.

Persiapan dan pertandingan di Bali pun diyakini menjadi seleksi terakhir untuk para pemain asing.