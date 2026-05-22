Super League 2026/27 Dimulai September, I.League Ungkap Alasan Jadwal Dirilis Lebih Cepat

Langkah I.League mengumumkan kalender kompetisi musim 2026/2027 lebih cepat ternyata bukan tanpa alasan.

Operator liga ingin memastikan seluruh klub punya waktu cukup untuk bersiap, sekaligus menghindari bentrok dengan agenda padat Timnas Indonesia dan kalender sepak bola internasional.

Kompetisi kasta tertinggi Super League dipastikan mulai bergulir pada 4 September 2026, sedangkan Championship akan dimulai dua pekan setelahnya pada 18 September 2026.

Pengumuman ini dilakukan jauh hari sebagai sinyal I.League ingin kompetisi musim depan berjalan lebih tertata dan minim kekacauan jadwal.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus menegaskan keputusan merilis kalender lebih awal merupakan strategi penting agar semua pihak bisa menyusun rencana dengan lebih matang.

Klub dinilai membutuhkan kepastian jadwal untuk menentukan program latihan, perekrutan pemain, hingga urusan finansial.

"Kalender musim 2026/2027 disusun lebih awal agar klub dan seluruh stakeholder memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan," ujar Ferry Paulus.

Selain itu, I.League juga harus menyesuaikan jadwal kompetisi dengan agenda Timnas Indonesia yang mengacu pada kalender resmi FIFA, AFC, dan AFF. Situasi ini membuat operator kompetisi tak ingin lagi ada benturan jadwal yang berpotensi merugikan klub maupun tim nasional.