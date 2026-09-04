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Super League: Arema FC Sensasional, Bali United Menang Tipis

Super League: Arema FC Sensasional, Bali United Menang Tipis
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Pasukan Arema FC merayakan gol. Foto: IG liga1match

jpnn.com - KABUPATEN MALANG - Dua tuan rumah di hari pertama pekan pertama Super League, yakni Arema FC dan Bali United sama-sama memetik kemenangan.

Singo Edan -julukan Arema FC, menumbangkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4-0 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (4/9) sore.

Empat gol Arema FC masing-masing dicetak oleh Alfarizie, Diego Landis, Marcos Vinicius, dan Mauro Zijlstra.

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Arema FC tampil sensasional, menyerang agresif sejak peluit dimulainya pertandingan dibunyikan.

Pola serangan yang digunakan, adalah memadukan umpan pendek dan diarahkan ke kedua sisi sayap tim tuan rumah.

Serangan dari Arema FC berbuah hasil pada menit ke-6 melalui sumbangan gol yang dicetak oleh kapten tim Alfarizie.

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Arema FC pun unggul 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC.

Singo Edan, julukan Arema FC kembali memperlebar jarak dari tim tamu menjadi 2-0, setelah Diego Landis mencetak gol pada menit ke-14 melalui sundulan, setelah berhasil memaksimalkan bola hasil sepak pojok yang dilepaskan oleh Gustavo Franca.

Arema FC tampil sensasional di pembuka pekan pertama Super League di Kabupaten Malang. Wow!

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