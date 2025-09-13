menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Super League: Arema FC Vs Dewa United 1-2, Cek Klasemen

Arema FC Vs Dewa United pada pekan ke-5 BRI Super League. Foto: IG aremafcofficial

jpnn.com - MALANG – Dewa United keluar dari zona degradasi BRI Super League setelah menghantam Arema FC, pada laga pekan ke-5 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (13/9) sore WIB.

Banten Warriors -julukan Dewa United, yang bertindak sebagai tim tamu, menang 2-1.

Gol pertama di Kanjuruhan sore tadi terbilang cepat, yakni pada menit ke-12 melalui bomber Dewa United Alex Martin.

Sementara itu, gol kedua tim tamu lahir pada menit ke-77 melalui Taisei Marukawa berkat asis Egy Maulana.

Bintang Arema FC Dalberto Belo mencetak gol hiburan pada menit 90+6. Itu gol ke-7 Dalberto musim ini.

Skor 1-2 bertahan hingga laga kelar.

Arema si Singo Edan keok.

Itu kemenangan kedua Dewa United dari lima laga. Hasil yang membuat Dewa United sementara berada di anak tangga ke-8.

Dewa United meraih kemenangan kedua di BRI Super League musim ini, Arema FC jadi korban.

