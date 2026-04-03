Super League: Arema FC Vs Malut United Tanpa Pemenang

jpnn.com - KABUPATEN MALANG - Duel sengit di Stadion Kanjuruhan antara tuan rumah Arema FC vs Malut United pada pekan ke-26 Super League berakhir tanpa pemenang, Jumat (3/4) sore WIB.

Arema FC dan Malut United sama-sama berbagi gol, 1-1.

Dua gol tercipta di babak pertama. Tuan rumah unggul lebih dahulu melalui Hansamu Yama di menit ke-26, dibalas tim tamu melalui gol penalti David Da Silva pada menit ke-42.

Pada babak kedua, Malut United lebih mendominasi, tetapi Arema FC kuat dalam bertahan.

Hasil itu membuat Malut United hanya menambah satu poin dalam persaingan di Top 4.

Malut berada di urutan ke-4 dengan 46 poin, berjarak enam poin dari Persija Jakarta yang belum melakoni laga di pekan ke-26.