Super League: Bali United Menang di Laga Perdana, Johnny Jansen Dihadapkan Masalah

jpnn.com - Bali United memang berhasil membuka perjalanan di BRI Super League 2026/27 dengan kemenangan 2-1 atas PSS Sleman. Namun, Johnny Jansen belum bisa sepenuhnya menikmati hasil positif tersebut.

Pelatih asal Belanda itu kini harus memikirkan kondisi timnya sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Sejumlah pemain masih belum berada dalam kondisi terbaik, termasuk dua legiun asing.

Jay Herdman dan Thomas Lham masih menjalani proses pemulihan. Situasi tersebut membuat Jansen harus lebih cermat menentukan pilihan pemain untuk laga selanjutnya.

Johnny Jansen Belum Bisa Bernapas Lega

"Kami berharap Jay Herdman bisa segera kembali. Kami bekerja keras untuk membantunya menjalani proses pemulihan dan terus memberikan dukungan selama rehabilitasi," ucasi.

Berbeda dengan Jay, Thomas Lham diperkirakan masih membutuhkan waktu lebih panjang. Jansen menyebut pemain asal Belanda tersebut kemungkinan baru bisa kembali dalam beberapa pekan mendatang.

Sementara itu, kondisi Tim Receveur mulai menunjukkan perkembangan. Meski demikian, pesebak bola berusia 35 tahun itu belum berada pada level kebugaran yang memungkinkan untuk tampil sejak menit pertama.

"Namun, belum cukup siap untuk bermain sejak awal. Dia hanya membantu tim dari bangku cadangan," tambahnya.

Bali United Harus Hati-hati

Keterbatasan pilihan di sektor pemain asing menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Jansen. Pasalnya, Bali United membutuhkan kedalaman skuad untuk menjaga konsistensi.