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Super League: Bali United Vs PSS Sleman, Hebat & Repot

Super League: Bali United Vs PSS Sleman, Hebat & Repot
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Pelatih Bali United Johnny Jansen. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - GIANYAR - Pelatih Bali United FC Johnny Jansen mengatakan PSS Sleman bukanlah lawan yang mudah buat timnya.

Bali United akan menjadi tuan rumah buat PSS pada pekan pertama Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam.

PSS datang dengan kekuatan yang membuat Bali United sebagai tuan rumah tidak boleh kehilangan konsentrasi. Selain dihuni pemain-pemain berkualitas, lawan juga ditangani pelatih asal Belanda, Pieter Huistra.

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“Ya, saya tahu mereka memiliki tim yang bagus. Namun, kami juga memiliki tim yang bagus. Ya, saya senang bisa bertemu dengannya dan saya berharap kami bisa menjalani pertandingan yang hebat," ujar Jansen.

Menjelang laga perdana itu, Bali United harus menghadapi situasi kurang ideal karena kehilangan tiga pemain penting.

Kondisi tersebut membuat tim pelatih melakukan penyesuaian terhadap persiapan yang telah dilakukan sepanjang masa pramusim.

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"Kami berlatih sepanjang pramusim mengenai bagaimana kami ingin membuat tim ini menjadi lebih baik dan seperti apa gaya bermain kami," katanya.

Sementara itu, Kapten Bali United Ricky Fajrin menyebut salah satu kekuatan PSS Sleman datang dari sektor sayap.

Bali United harus menghadapi PSS Sleman di pekan pertama Super League dalam situasi kurang ideal.

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