Super League: Bhayangkara FC Menang Tipis dari Malut United

Super League: Bhayangkara FC Menang Tipis dari Malut United

Super League: Bhayangkara FC Menang Tipis dari Malut United
Para pemain Bhayangkara FC bergembira ria di kandang Malut United. Foto: IG bhayangkarafc

jpnn.com - TERNATE - Bhayangkara FC mempermalukan Malut United pada pekan ke-19 Super League.

Bertamu ke Stadion Kie Raha, Ternate, Sabtu (31/1) sore WIT, Bhayangkara FC menang 2-1.

Tim milik orang-orang Polri itu unggul dua gol lebih dahulu, melalui Moussa Sidibe (menit ke-25) dan Moises Gaucho (51).

Malut United baru memperkecil kedudukan via David Da Silva di menit ke-70.

Wajah-wajah baru Bhayangkara FC, seperti Sidibe dan Privat Mbarga memberi dampak berbeda pada gaya permainan tim yang kini bermarkas di Lampung itu, dibanding putaran pertama.

Buat Malut United, kekalahan itu membuat mereka untuk sementara gagal merapatkan jarak dengan Top 3.

Lihat update klasemen Super League setelah Malut United vs Bhayangkara FC diwarnai tiga gol.

