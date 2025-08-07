menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Super League: Bhayangkara Presisi Pede Curi Kemenangan di Kandang Borneo FC

Super League: Bhayangkara Presisi Pede Curi Kemenangan di Kandang Borneo FC

Super League: Bhayangkara Presisi Pede Curi Kemenangan di Kandang Borneo FC
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC, Paul Munster. Foto: Instagram/@bhayangkarafc

jpnn.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC percaya diri menatap laga pembuka Super League 2025/26 melawan Borneo FC.

Pelatih Bhayangkara Paul Munster menyebut persiapan anak asuhnya sudah matang menyambut laga perdana kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

“Kami sangat menantikan laga perdana, setelah menjalani pramusim yang cukup panjang. Kami semangat memainkan pertandingan pertama dengan motivasi tinggi,” ungkap mantan pelatih Persebaya Surabaya itu.

Baca Juga:

Senada dengan Munster, pemain Bhayangkara yakni Awan Setho juga sangat antusias menyambut kembalinya tim ke Super League.

Menjalani satu musim di kompetisi kasta kedua, Bhayangkara punya motivasi tinggi untuk bisa mengulang prestasi dan menjadi juara.

“Kami sangat antusias menghadapi pertandingan melawan Borneo FC. Kami berharap bisa meraih hasil maksimal,” ungkap Awan.

Baca Juga:

Bhayangkara Presisi kembali promosi setelah finis sebagai runner up Liga 2. Tim berjuluk The Guardians itu kalah dari PSIM Yogyakarta dengan skor 1-2 pada partai final 

Kini, manajamen mempersiapkan dengan matang menghadapi Super League termasuk mendatangkan pemain asing.

Bhayangkara Presisi Lampung FC percaya diri menatap laga pembuka Super League 2025/26 melawan Borneo FC, Jumat (8/8)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI