menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Super League: Bojan Hodak Sebut Persib Bandung Masih Cari Irama Permainan

Super League: Bojan Hodak Sebut Persib Bandung Masih Cari Irama Permainan

Super League: Bojan Hodak Sebut Persib Bandung Masih Cari Irama Permainan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Begini evaluasi Bojan Hodak setelah Persib Bandung melakoni dua pertandingan awal BRI Super League musim 2025/26.

Persib Bandung menjalani start yang belum konsisten. Dari dua pertandingan pertama, Maung Bandung hanya mampu mengumpulkan tiga poin.

Penampilan Persib Belum Konsisten

Pada laga perdana, Persib tampil meyakinkan dengan kemenangan 2-0 atas Semen Padang.

Baca Juga:

Namun, secara mengejutkan,  juara Liga 1 dua musim terakhir itu takluk 1-2 dari tim promosi Persijap Jepara pada pertandingan kedua.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai anak asuhnya masih mencari irama permainan terbaik.

Hodak melihat beberapa pemainnya tampil fantastis, tetapi pada laga lainnya masih terdapat kekurangan.

Baca Juga:

"Jadi di beberapa pertandingan mereka fantastis tapi di beberapa pertandingan juga kurang. Ini hanya masalah konsistensi dan seiring berjalannya waktu akan membaik," jelasnya.

Evaluasi dari Bojan Hodak

Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti cara timnya kebobolan saat melawan Persijap. Menurutnya, gol kedua lawan terjadi karena kesalahan mendasar yang seharusnya tidak dilakukan oleh tim sekelas Persib.

Begini evaluasi Bojan Hodak setelah Persib Bandung melakoni dua pertandingan awal BRI Super League musim 2025/26.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI