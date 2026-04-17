Super League: Derbi Suramadu Milik Madura United, Persebaya Tertahan di Klasemen

Duel Persebaya Surabaya (jersei hijau) vs Madura United (jersei merah-putih) pada pekan ke-28 BRI Super League. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya harus menelan hasil pahit saat menjamu Madura United FC pada laga pekan ke-28 Super League 2025/26.

Bermain di Gelora Bung Tomo Stadium, Jumat (17/4/2026) malam WIB, Bajul Ijo takluk dengan skor 1-2 dalam laga bertajuk Derbi Suramadu.

Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil terbuka dengan intensitas tinggi.

Namun, Madura United mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang mereka miliki.

Tim tamu langsung membuat publik GBT terdiam pada menit ke-12. Lulinha mencatatkan namanya di papan skor dan membawa Madura United unggul 1-0.

Memasuki babak kedua, Madura United kembali memperbesar keunggulan lewat skema serangan yang rapi.

Riquelme Sousa membawa Laskar Sappe Kerrab memimpin 2-0 pada menit ke-64.

Dalam situasi tertinggal, Persebaya yang terus berupaya bangkit. Namun, Bajol Ijo hanya mampu melesakkan satu gol melalui aksi Riyan Ardiansyah (82').

