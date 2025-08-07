Super League Dikuasai Pelatih Asing, Ini 5 Wajah Baru yang Siap Mencuri Perhatian
jpnn.com - BRI Super League musim 2025/26 dipastikan berlangsung lebih semarak. Selain pergerakan aktif di bursa transfer pemain, musim ini juga ditandai dengan dominasi pelatih asing.
Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia itu akan dibuka pada Jumat (8/8/2025) mendatang.
Dari 18 tim peserta, hanya satu klub yang masih menggunakan jasa pelatih lokal, yaitu Malut United dengan Hendri Susilo sebagai arsitek tim.
Sementara itu, 17 klub lainnya memilih untuk mengimpor pelatih dari luar negeri. Belanda dan Portugal menjadi penyumbang pelatih terbanyak, masing-masing dengan empat nama.
Brasil menyusul dengan tiga pelatih, Spanyol (dua), serta Malaysia, Kroasia, Argentina, dan Irlandia Utara yang masing-masing menyumbang satu nama.
Menariknya, ada lima pelatih asing debutan yang untuk pertama kalinya merasakan atmosfer kompetisi sepak bola Indonesia. Siapa saja mereka? Simak ulasannya di bawah ini.
1. Johnny Jansen
Pelatih asal Belanda ini menjadi suksesor dari Stefano Cugurra "Teco" di Bali United.
Johnny Jansen dikenal memiliki pengalaman melatih di Eredivisie, termasuk dua musim terakhir bersama PEC Zwolle (2023–2025).
