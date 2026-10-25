Super League Hari Ini Gegap Gempita

jpnn.com - JAKARTA - Pekan ke-7 Super League dibuka dengan dua laga miskin gol pada Sabtu (24/10).

Cuma dua gol. Isenmulang Kalteng FC bermain tanpa gol dengan PSIM Yogyakarta. Persijap Jepara sama kuat 1-1 dengan Java United.

Hujan gol dan laga gegap gempita berpeluang terjadi di laga Super League hari ini.

Ada tiga pertempuran yang melibatkan tim-tim biasa mencetak banyak gol, di antaranya Dewa United dan Bali United.

Hasil dan Jadwal Pekan ke-7

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Dewa United Banten FC siap melanjutkan tren positif mereka saat bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (25/10).

Pertandingan ini menjadi ujian tersendiri bagi Banten Warriors yang berambisi mempertahankan posisi di papan atas klasemen.

Saat ini Dewa United menghuni peringkat kedua klasemen sementara dengan rekor impresif belum tersentuh kekalahan dalam enam pertandingan perdana (4 menang, 2 imbang). Tim asuhan Osmar Loss tersebut tampil produktif dengan mencetak 12 gol dan baru kebobolan enam kali.